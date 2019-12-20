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Oyuncu Salih Güney, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Oyuncu Salih Güney, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:10 Oyuncu Salih Güney, AA'nın
Oyuncu Salih Güney, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesindeki evinde AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güney, haber, yaşam ve kategorilerinde oyunu kullandı.
Güney, haberde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Salih Güney, yaptığı açıklamada, oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiğini, oy verirken çok zorlandığını söyledi.
AA'nın çok başarılı haberlere imza attığını ifade eden Güney, "Teknik, ışık, ve renk olarak gerçekten foto muhabiri arkadaşlarımız güzel çalışmalara imza atmış. AA'yı ve görevli foto muhabirlerini böyle bir çalışma yaptığı için kutluyorum. Fotoğraf sanatını çok önemli buluyorum. 500 sayfalık bir romanı bir fotoğrafla anlatabilirsiniz. Fotoğraf size her şeyi anlatır. O anı yaşamak açısında fotoğraf çok önemli." dedi.

Hüseyin Yıldız, Anadolu Ajansı, Salih Güney, Sarıkamış, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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