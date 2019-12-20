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Oyuncu Salih Kalyon, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Oyuncu Salih Kalyon, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:14
Oyuncu Salih Kalyon, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalyon, haber, yaşam ve kategorilerinde oyunu kullandı.
Kalyon, haberde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda da Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Salih Kalyon, yaptığı açıklamada, fotoğrafların her birisini çok beğendiğini söyledi.
Üç kategoride de oy verdiğini belirten Kalyon, "Gerçekten çok iyi seçilmiş, iyi fotoğraflar. Ben de çok beğendim. Özellikle spor kategorisindeki engelli yüzücülerin fotoğraflarını çok beğendim. Uzuvların tamam olması bir marifet değil. Dünya, uzuvları yerinde olup da başarısız, hiçbir şey yapmayan insanlarla dolu. Bunlar azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağının kanıtı." diye konuştu.
Oyuncu Salih Kalyon, AA'nın

Hüseyin Yıldız, Muhammed Said, Güncel

Kaynak: AA


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