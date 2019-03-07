Oyuncu Savaş Özdemir'in, İlk Albüm Çalışmasının Görüntüleri İnternete Sızdırıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Savaş Özdemir müzik sektörüne adım atarak ilk albüm çalışmasını tamamladı.

İNTERNETE SIZDIRILDI

Söz müzik ve besteleri kendisine ait olan "Gece ve Yol" adını verdiği ilk albümünden "Kapat Aklının Kapılarını" şarkısına klip çeken ünlü oyuncunun klibi piyasaya çıkmadan klipten bazı sahnelerin fotoğrafları internete sızdırıldı. Savaş Özdemir'in sosyal medyada klibin görüntülerini paylaşanlarla ilgili yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

UZUN ZAMANDIR GÜNDEMİMDE VARDI

Açıklama yapan Savaş Özdemir, "Müzik uzun zamandır gündemimde vardı. Beklenti vardı. Talepte vardı. Çevremdeki herkes soruyordu albüm yapmıyor musun diye. Bu talep Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz izleyicilerinin de ilgisini çekti. Diziden arta kalan vakitlerimde bu albüme ağırlık verdim. Güzel bir albüm oldu. Gece ve yol hikayesi olan Kapat Aklının Kapılarını şarkısına klibimizi çektik. Titiz ve güzel bir çalışma oldu." dedi.