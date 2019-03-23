Oyuncu Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya Evlendi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Şebnem Bozoklu evlendi. Bir süredir Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile birlikte olan oyuncu, Instagram hesabından evlendiğini duyurdu.

"EVLENDİK"

Bozoklu, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bozoklu, kedisi ve eşiyle çektirdiği fotoğrafı "Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz." notuyla paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun paylaşımını gören Şükran Ovalı, Caner Erkin, Mabel Matiz, Ezgi Mola ve Hazer Ergüçlü gibi isimler tebrik yorumları attı.

KANAT ATKAYA KİMDİR?

1969 doğumlu olan Kanat Atkaya gazeteciliğe 1980'li yıllarda Hey dergisinde müzik yazıları yazarak başladı. Can Kozanoğlu ile birlikte NTV'de cuma geceleri Arka Sayfa programını sundu. Kabakulak adlı eseriyle tanındı. Halen Hürriyet gazetesinde güncel yazıları ve spor yazıları yayınlanmaktadır.

Kanat Atkaya'nın; Topesto ve Riko'nun Maceraları, Köprüaltı ve Beyoğlu Hikayeleri adlı yayınlanmış hikaye kitapları ve futbol, çizgi roman, müzik üzerine de yazılı eserleri vardır. Kanat Atkaya ile meslektaşı Ezgi Başaran'ın 3 yıllık evliliği 23 Ocak 2013'te tek celsede sona ermişti.