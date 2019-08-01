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Oyuncu Selen Görgüzel Alkan, saçlarını kısacık kestirdi

Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, bir süredir uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Alkan'ın son halini gören ünlü isimler inanmakta güçlük çekti.

01.08.2019 10:50
Oyuncu Selen Görgüzel Alkan, saçlarını kısacık kestirdi

24 Nisan 2014'te yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile hayatını birleştiren oyuncu Selen Görgüzel Alkan, yeni imajıyla bambaşka biri oldu. Alkan'ın saçlarını kısacık kestirdiğini gören ünlü isimler, peş peşe yorum yaptı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Sosyal medya hesabından her anını paylaşan ve yakın zaman önce ilk şarkısı İmdat'ı takipçileriyle paylaşan Alkan, dün yeni imajıyla herkesi şaşkına çevirdi. Selen Görgüzel Alkan, yeni imajını "Her an her şeyi yapabileceğimi söylemiş miydim? #kısasaçmodelleri #değişim sizce nasıl?" notuyla paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE YORUM YAPTI

Kuaförde farklı kesimlerdeki ve renkteki perukları deneyerek Instagram hesabından paylaşan Alkan'ın yeni imajına inanmayan Didem Uzel, "Kesin peruktur. Sen hayatta bu kadar kısa kesmezsin" yorumunu yaptı. Petek Dinçöz ve Tuğba Özerk ise Alkan'ın yeni saçlarını çok beğendiğini söyledi.

"BU ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN HERKESİ ÇOK SEVİYORUM"

Alkan, hikaye kısmından yaptığı paylaşımda ise "'Eleştiriye açık, hoşgörülü kendini sürekli geliştiren komplekssiz, güler yüzlü, esprili, temiz, çevreye ve etrafına duyarlı, egosuz, kaprissiz yardımsever, düşünceli, pozitif, paylaşımcı' dimi herkes. Ah hep bu başkaları. Ben bu özellikleri taşıyan herkesi çok seviyorum" dedi.


Selen Görgüzel, Hamdi Alkan, Yönetmen, Magazin

YORUMLAR (10)
BUİİŞLER BOŞİŞLER: güzel olmuş
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FORZA: Çok yakışmış bence
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ADINIZI YAZIN: estetikten sonra saclar kisalmis
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YUSUF: TAM BİR CEHENNEM ODUNU
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KAMBOÇYALI: ilk fotodaki kaşlar ne lan korktum
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ERHAN: YAKINDA HAMDİYİ BOŞAR
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VİRAN EMLAK: SEN DE KINA YAKARSIN. . ! KIŞ GELİYOR, YAZIK DEĞİL Mİ HAMDİ DEDEME. . ?
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TWEET BAKANI: ailecek türkçe olimpiyatların da fetöcü stv de kendilerini görmüşlüğümüz çoktu ilginç
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YAHERRÜYAMERRÜ: OLMAMIŞ CANIM
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