Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya’dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor

Oyuncu Seray Kaya, babasının vefatının ardından şimdi de anneannesini kaybetmenin yıkıldı. 29 yaşındaki Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"KALBİM ARTIK DAYANMIYOR"

Anneannesinin bir videosunu yayınlayan Seray Kaya, paylaşımına şu notu düştü: "Nur yüzlüm, nurlar içinde... Arayan, mesaj atan herkese minnetle... Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem..."

DOĞUM GÜNÜNDE BABASINI KAYBETTİ

Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, geçtiğimiz sene Şubat ayında hayatını kaybetti. Doğum gününde babasının vefat haberiyle acıya boğulan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Babam... Hani derler ya babasının kızı... Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım. Ve evet, sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda 'Arkanda dağ gibi baban var' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım. Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum. 03.02.2019 Babamın vefatında arayan, mesaj atan, gelen-gelemeyen herkesten Allah razı olsun. Çok sağ olun" demişti.