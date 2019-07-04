04.07.2019 07:19
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Oyuncu Seray Sever, TV8 ekranlarında sunuculuk yapmaya başlıyor

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Seray Sever, TV8'de sabah kuşağında izleyicisiyle buluşacak.

Yıllar önce yayınlanan Dadı dizisiyle yıldızı parlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seray Sever, sunucu olarak geri dönüyor.Seray Sever, TV8 ekranlarında Hakan Hatipoğlu ile 'Gel Yazın Konuşalım' adlı programı sunacak.

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Yaz sezonu için hazırlanan "Gel Yazın Konuşalım", 4 Temmuz Perşembe (yarın) hafta içi her gün 09:55 ile 12:00 saatleri arasında canlı yayında, zengin içeriği ile birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla yaz aylarında izleyiciyle buluşacak.

Seray Sever, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de Derya Çakır olmuştu. Sever, en son 2017 yılında Klavye Delikanlıları dizisine konuk olmuştu.

Oyuncu Seray Sever, TV8 ekranlarında sunuculuk yapmaya başlıyor Oyuncu Seray Sever, TV8 ekranlarında sunuculuk yapmaya başlıyor
Hakan Hatipoğlu, Seray Sever, Magazin

YORUMLAR (4)
ADINIZI YAZIN: Hakan neci yaaa Acunun joker elemanı filan mı ?
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2 0
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DADAŞ: desen ekonomiyi düzeltecek adım attı neydü belirsiz
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4 1
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HAHAAH: televizyoncudan ekonomik paket bekleyecek kadar bitik bi haldesiniz işte. ülkenin son hali :D
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0 0
FUTBOLSEVER: 6 Aydır Bu Haberi Bekliyordum, Artık Ölürsem Gam Yemem, Bütün Dert'' lerim , Son Buldu, Enflasyon Düştü. . . !!!
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10 1
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