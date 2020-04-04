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Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır

Yurt dışında yaşayan Türk oyuncu Serel Yereli, Instagram'dan içini dökerek "Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum, hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" dedi.

04.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:07

Sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla her daim adından söz ettiren oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, karantina olduğu günlerde sosyal medya hesabından "Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" diyerek takipçileriyle dertleşti.

"BEN ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORSAM BAZILARI HİÇ DÜŞÜNMESİN"

Türkiye'de bir süre oyunculuk yaptıktan sonra Londra'ya taşınan ve orada şarkıcılık kariyerine adım atan Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle kendisini eve kapattı. Günlerini evinde geçiren Yereli Instagram hesabından şu sözlerle içini döktü: "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır

EVİNİN PENCERESİNDE POZ VERDİ

Salgın nedeniyle evde olan Yereli, geçtiğimiz günlerde hava almak için dışarı çıkamayınca evinin penceresine oturarak zaman geçirdi. Beyaz mini geceliğiyle camda oturan oyuncu bu anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli’den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Etiketler: Serel Yereli, Instagram, Magazin

Haberin Videosu :

Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır

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Haberler ›› Magazin ››Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır - Magazin
Yorumlar (3)
BUSE:Ne kadar çok açarsan veya ne kadar çok saçmalarsan hem gündem oluyorsun hem beğeni alıyorsun. kafanız sadece buna çalışıyor. . . senin gibi düşünenlerin çocuk yapmaması isabet olmuş. . . .
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EEYLÜL:sosyal medyada takipci kazanmak için ne yapacağını ne söyleyeceğini bilemez oldunuz.
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EVET:o arsızlığı belli ki ilk başta senin anan baban yapmış
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