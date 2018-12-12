12 Aralık 2018, 14:44
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Oyuncu Seren Fosforoğlu ile İbrahim Öztürk Tek Celsede Boşandı

Oyuncu Seren Fosforoğlu ile 6 yıl önce dünyaevine girdiği tenis hocası İbrahim Öztürk, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Oyuncu Seren Fosforoğlu ile eski tenis hocası İbrahim Öztürk, ortak aldıkları karar doğrultusunda 6 yıllık evliliklerine nokta koydu. Çiftin kızlarının velayeti ise anneye verildi.

ORTAK KARARLA BOŞANDILAR

Oyuncu Seren Fosforoğlu'nun basın açıklaması yapan avukatı şunları söyledi: "Müvekkilim Seren Fosforoğlu, İbrahim Öztürk ile ortak aldıkları karar doğrultusunda 6 yıl süren evliliklerini bugün Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmışlardır.

KIZLARININ VELAYETİ ANNEDE KALDI

Kızlarının velayeti anne Seren Fosforoğlu'nda kalmıştır. Bundan böyle kızlarının mutluluğu için anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceklerdir. Bu hassas dönemde özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz."

Beykoz Adliyesi,Tenis,İbrahim Öztürk
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:44



YORUMLAR (13)
Y-X: kadın çocukta yapar kariyerde bide boşanma yapar çinayet yapar bide nafaka yapar evlenmeyin arkadaşlar tehlikeli
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YORUMSUZ: Evlenmelerde bosanmalarda moda artik Hic kimse mutluluk icin evlenmiyor sirf para icin evleniyorlar
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MURTAZA: TIRT
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ADINIZI YAZINO: Bunlar kim? İroni için yazmadım. Gerçekten tanımıyorum.
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  • ADINIZI YAZIN : vallahi bende yeni geldim tanımıyorum dur sen. bir gidip sorayım az bekle.
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