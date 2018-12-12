Oyuncu Seren Fosforoğlu ile İbrahim Öztürk Tek Celsede Boşandı

Oyuncu Seren Fosforoğlu ile eski tenis hocası İbrahim Öztürk, ortak aldıkları karar doğrultusunda 6 yıllık evliliklerine nokta koydu. Çiftin kızlarının velayeti ise anneye verildi.

ORTAK KARARLA BOŞANDILAR

Oyuncu Seren Fosforoğlu'nun basın açıklaması yapan avukatı şunları söyledi: "Müvekkilim Seren Fosforoğlu, İbrahim Öztürk ile ortak aldıkları karar doğrultusunda 6 yıl süren evliliklerini bugün Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmışlardır.

KIZLARININ VELAYETİ ANNEDE KALDI

Kızlarının velayeti anne Seren Fosforoğlu'nda kalmıştır. Bundan böyle kızlarının mutluluğu için anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceklerdir. Bu hassas dönemde özel hayatlarının mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz."