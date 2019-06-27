Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'na vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı. Geçtiğimiz gün İmamoğlu hakkında paylaşım yapan oyuncu Seray Sever , kendi videosunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

İstanbul Belediyesi'nin yeni başkanını "Her şey çok güzel olacak ve öyle de oldu. Ekrem İmamoğlu tebrikler" satırlarıyla kutlayan Sever, bu tebrik notuyla birlikte paylaştığı video ile adeta ters köşe yaptı. Havai fişeklerin patladığı bir video paylaşan Sever kalp şekli oluşturan fişeklerin içinden kendi fotoğraflarını çıkartarak herkesi şaşırttı.

Seray Sever'in bu paylaşımı birçok takipçisi tarafında tiye alındı.