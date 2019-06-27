27.06.2019 11:09
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Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Seçimin tekrarlanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na ünlülerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. İmamoğlu'nu tebrik eden Seray Sever ise paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'na vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı. Geçtiğimiz gün İmamoğlu hakkında paylaşım yapan oyuncu Seray Sever , kendi videosunu paylaşarak herkesi şaşırttı.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETTİ

İstanbul Belediyesi'nin yeni başkanını "Her şey çok güzel olacak ve öyle de oldu. Ekrem İmamoğlu tebrikler" satırlarıyla kutlayan Sever, bu tebrik notuyla birlikte paylaştığı video ile adeta ters köşe yaptı. Havai fişeklerin patladığı bir video paylaşan Sever kalp şekli oluşturan fişeklerin içinden kendi fotoğraflarını çıkartarak herkesi şaşırttı.

Seray Sever'in bu paylaşımı birçok takipçisi tarafında tiye alındı.

Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı
İstanbul , Seray Sever , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Magazin

YORUMLAR(2)
MUHASİP:BÜTÜN ÜNLÜLER ANLAŞILAN ETKİNLİK KAPIP PARAYI CUKKALAMAK İÇİN MESAJ YAĞDIRIYOR. .
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HASSANO:SERAY HANIMIN ŞAPKASIDA CİLALI İBO NUN ŞAPKASI GİBİ
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