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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı performansları ağızları açık bıraktı

Bir talkshow programına konuk olan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, okuduğu "Vazgeç Gönlüm", "Telefonun Başında" ve "Felaket" şarkılarındaki performansıyla ağızları açık bıraktı.

04.10.2019 12:14

Şimdilerde Alice Müzikali'nde oynayan oyuncu Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı talkshow programına konuk oldu. Oyunculuktaki başarısıyla yıllardır adından söz ettiren Sarıkaya, şarkı performanslarıyla konuklardan tam not aldı.

SESİYLE HAYRAN BIRAKTI

İbrahim Selim ile eğlenceli anlar geçiren güzel oyuncu, birbirinden farklı olan iki şarkıyı birleştirerek söylemeye çalıştı. Sarıkaya'nın şarkı söylerken gösterdiği performans ise ağızları açık bıraktı. Sarıkaya'dan böyle bir performans beklemeyen İbrahim Selim'in şaşkınlığı ise gözlerden kaçmadı.

"BUYRUN BEYLER AŞIK OLUN"

Sarıkaya'nın şarkı söylediği anları Twitter hesabından yayınlayan manken Gizem Barlak, paylaşımına, "İbrahim Selim izlemeye gittik, şansımıza sürpriz konuk Serenay Sarıkaya çıktı. Buyrun beyler aşık olun" notunu düştü.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkı performansları ağızları açık bıraktı

Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim, Sarıkaya, Magazin


YORUMLAR(4)
RACO:bu çöp bacaklı kız bile milyonlarla oynuyo bu nasıl ülke la:))))
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ÜMİT:TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ HABER
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ADINIZI YAZIN:bu kızın tarzına böyle ikinci sınıf ablak ve ağlak şarkılar yakışmıyor yaaaa sereny kendine gel :))) sempatik olcam diye iyice ettin kariyerine
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AA:zorla meşhur yaptınız ya bunuda. pess arkadaş.
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