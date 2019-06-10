Oyuncu Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısı istedik, şarkıcı Nev kafamıza sandalye fırlattı

Film dünyasında yer aldığı başarılı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Sermiyan Midyat, Twitter hesabından şarkıcı Nev ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Midyat, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını istediği sırada Nev'in kendisine sandalye attığını iddia etti.

"KAFAMIZA SANDALYE ATTI"

Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatan oyuncu, "Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya'nın "kum gibi" şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar Kum Gibi" dedi.

Nev

SİTEM ETTİ

Midyat daha sonra İnstagram hesabında yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı: "Ülkenin iktidarından rahatsız olanlar; ülkenin nüfuzuna beyaz yaka faşizmini pompalayan iki yüzlü, tehlikeli, aşırı ırkçı ve aşırı beyazlardır ve de onların hiçbir şeyden şikayet hakkı olmasa da... durmaksızın, susmaksızın, uslanmaksızın şikayet etmeye devam eden kafatasçılardır. Kaldı ki Serdar Ortaç diyerek birçok öfkeyi üzerine çekmiş bir figür dahi özür dilemesini bilirken... bu iki yüzlü faşist beyazların yatacak yerlerini, yataklık ve yardımlık edenlerini çokça merak edenlerdenim."