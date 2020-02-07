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Oyuncu Serra Pirinç, Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu oluyor

Genç oyuncu Serra Pirinç, FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu. Pirinç, yeni bölümde sevenleriyle buluşacak.

07.02.2020 07:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:02

Bizim Hikaye dizisindeki Müjde karakteriyle tanınan ve sonrasında Vuslat dizisinde rol alan genç oyuncu Serra Pirinç, yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Doktor dizisine konuk oluyor.

YENİ BÖLÜMDE KADRODA ROL ALACAK

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Bihter Dinçel ve Fırat Altunmeşe'nin paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 22. bölümüne, Serra Pirinç konuk olacak. Pirinç'in hangi rolle diziye dahil olacağı ise henüz bilinmiyor.

FARKLI OYUNCULARI KONUK EDİYOR

Farklı konusuyla her daim adından söz ettiren Mucize Doktor, neredeyse her bölümde ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor. Diziye daha önce de Yasemin Özilhan, Özge Özpirinççi, Ali Semi Sefil, Şerif Erol, Beren Gökyıldız ve Kemal Başar gibi isimler konuk olmuştu.

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Serra Pirinç çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı.

Oyuncu Serra Pirinç, Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu oluyor

Bizim Hikaye Dizisi, Fırat Altunmeşe, Mucize, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
YORUMCU:Böyle saçma sapan bir dizi mumla arasan bulamazsın. O kıvırcık oğlanın haraketleri star wars filmindeki robot tiplemesi gibi abudik kubudik hareketlerle milleti doktor dizisi diye uyutuyorlar. Biraz daha gerçekçi filim izlemek isteyen Hekimoğlu na baksın.
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ALİ BİLDİREN:diziye yeni kişi eklemeyin
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DELİ SAVAŞ:Bebe bölük ismini duymadığımız kişileri alet ediyorlar diziye izlenesi kalmıyor
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DEHŞET:diziye güzel değil kaliteli oyuncu lazım
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ADINIZI YAZIN:cok güzel bir kızmı diziye rek katacak ben bu dizey ali ve derman için bakıyorum
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DERİN GÖLGE:küçük hasta kızı acilen diziden çekin yaşından büyük davranışları ve yapmacık tavırları dizinin kalitesini düşürüyor
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DEHŞET:gerçekten küçük çocuk çok yapmacık
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SELCUK:BUMU GÜZEL OYUNCU
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IHTIYAR:Bu bölümü kacirmiycam, söz veriyom. Kızımıza bakcam yeteneke
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