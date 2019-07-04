04.07.2019 10:55
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Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

Başarılı oyuncu Şevket Çoruh'un oyuncu Günay Karacaoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülenay, üniversiteden mezun oldu. Çoruh'un kızının mezuniyetinden paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Arka Sokaklar'ın Komiser Mesut'u Şevket Çoruh, ilk evliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile yapmış ve bir kızları olmuştu. 22 yaşındaki kızı mezuniyet törenine katılan Şevket Çoruh'un paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.

"MEZUN OLDUK"

Günay Karacaoğlu ile evliliğini 2004 yılında bitiren Şevket Çoruh, 2014 yılında tanıştığı Özge Turna ile 2018'e evli girmişti. Şevket Çoruh'un 22 yaşındaki kızı Gülenay Çoruh, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Çoruh, bu sefer kızının mezuniyetinden çektirdiği bir fotoğrafı "Mezun olduk" notuyla paylaştı.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Usta oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Gülenay Çoruh'un annesine olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.

Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı
Arka Sokaklar Dizisi, Günay Karacaoğlu, Şevket Çoruh, Magazin

YORUMLAR (10)
GEMLİK: Yahu baba kız değil mi, neden benzemeleri şaşırtsın ki?
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BURSA GÜZEL ŞEHİR: Gemlik bu daha ne, ki bizdeki basın hiç 1 ülkede yok ikiz kardeşlere bile bir birlerine benziyorlar diyerek manşet atan basın
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GEMLİK CEVAP: BABASINA DEĞİL ANNESİNE BENZETMİŞLER HABERİ DOĞRU OKUSAN
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.: yargılayıp cehennem de yanacaklarını söylerken sen günaha girmiyorsun sankı. sanane fotoğraf çekilmelerinden
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ÇİFTETELLİ: fotoğraf çekmek haramdrı günahtır. cehennemde yanacaklar haberleri yok.
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