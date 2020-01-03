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Oyuncu Şevket Çoruh, Instagram hesabından baba olacağını duyurdu

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından olan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında baba olacağını duyurdu.

03.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:15

Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından takipçileriyle hayatının en güzel haberini paylaştı.

"2020 TURNA KARŞILAMASI"

2018 yılında 4 yıldır birlikte olduğu Özge Turna ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Şevket Çoruh, ikinci kez baba oluyor. 2020'ye girerken müjdeli haberi veren Çoruh, 8 aylık hamile olan eşinin karnını tutarak verdiği pozu paylaşarak "Gel Turna'm şen bağım. 2020 Turna karşılaması..." notunu düştü.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kartal Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı ve 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu ve kızları

1995 yılında tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile evlenen Şevket Çoruh, 2007 yılında boşandı. Çoruh'un bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır. Çoruh bu zamana kadar Yılan Hikayesi, Affet Bizi Hocam, Komedi Dükkanı, Gönül Kudret, Savcının Karısı, Canın Sağolsun, Azad gibi dizilerde rol almıştır.

Oyuncu Şevket Çoruh, Instagram hesabından baba olacağını duyurdu

Arka Sokaklar Dizisi, Şevket Çoruh, Kanal D, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
XXX: sultan makamı diziside vardı. . . beğeniyordum ben. . . izlerdik. . . onu yazmamışlar. . .
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ABECE: kahretsin nasıl unuttuk. . .
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