22.06.2019 11:07
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Oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını itiraf etti

Yeni Gelin dizisinde Dilan karakteriyle tanınan oyuncu Şilan Makal, Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını açıkladı.

Show TV 'de geçtiğimiz yıl yayınlanan ve sevilerek izlenen dizi Yeni Gelin'de kötü karakter Dilan'ı başarılı bir şekilde canlandıran oyuncu Şilan Makal , Fenebahçeli futbolcu Şener Özbayraklı ile 4 yıldır aşk yaşadıklarını itiraf etti.

"GÜZEL GİDEN BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Şilan Makal , önceki gün Hotel Les Ottamans'da düzenlenen bir davete katıldı. Milliyet 'in haberine göre, Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile olan ilişkisini "Güzel giden bir ilişkimiz var. Bu tarz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyoruz" diyerek dile getirdi.

"GERÇEK HAYATTA HİÇ EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM" DEMİŞTİ

Şilan Makal , geçtiğimiz aylarda "Evlilik size yakın mı?" sorusuna, "Gerçek hayatta hiç evlilik teklifi almadım. Daha küçük olduğumu düşünüyorum. Böyle şeylerin planlaması olmuyor" cevabını vermişti.

Oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını itiraf etti
Yeni Gelin Dizisi , Şener Özbayraklı , Şilan Makal , Magazin , Spor

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