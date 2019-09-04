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Oyuncu Simay Barlas, mayolu pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Zalim İstanbul dizisinin genç oyuncusu Simay Barlas, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

04.09.2019 07:47

Kanal D ekranlarında merakla izlenen dizisi Zalim İstanbul'da Damla Karaçay rolüne hayat veren genç oyuncu Simay Barlas, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Dizide güzelliği ve fiziği ile göz dolduran oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak özel bir çekim için siyah mayosuyla poz veren oyuncu, takipçilerini ikiye böldü. Barlas'ın takipçilerinin yarısı mayoyu çok beğenirken diğer yarısı da fazla cesur bulduğunu söyledi.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer aldı. Simay Barlas şimdiler de ise Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul da rol alıyor.

Oyuncu Simay Barlas, mayolu pozuyla takipçilerini ikiye böldü

İstanbul, Karaçay, Kanal D, Magazin

YORUMLAR (14)
AT: Sen anlat karadenizi izlemeye devam edin çukur izlemeye devam edin aşkı memnunun tekrarlarını sakın kaçırmayın. . Şiddet pornografisine ödül gecelerinde kelebekler kozalar dağıtın. . Ahlak bilgisi derslerinde sadece sure ezberletilip geçilen nesil zaten bozulmaya o kadar müsaitken iyice foku çıksın. .
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YAKTIN BIZI THE İMAM: hastalıkmısın be ablacım
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GINA GELDİ: harbiden gına geldi
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EVSA: çıplaklığıda cesur ettiniz ya pes doğrusu
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VAKKAS: işiniz gücünüz reklam he. . .
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BAYBURTLU: Arsızlıga cesaret zinaya aşk dediler bu milletin ahlakını işte böyle YEDİLER
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HELAL OLSUN: ÇOK DOĞRU DEMİŞSİNİZ
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ACUNBABADEULAN: gündemde kalmak soyunmaktan geçer. .
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TUHAF: dişiliğini kullanarak kişiliğini kaybedenlerde bugün. . .
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ASLI: VAY ANAM VAY VAY VAY VAY SABAH SABAH AŞIK OLDUM BU NE GÜZELLİK BÖYLE.
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