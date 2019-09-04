Oyuncu Simay Barlas, mayolu pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Kanal D ekranlarında merakla izlenen dizisi Zalim İstanbul'da Damla Karaçay rolüne hayat veren genç oyuncu Simay Barlas, Instagram hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Dizide güzelliği ve fiziği ile göz dolduran oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak özel bir çekim için siyah mayosuyla poz veren oyuncu, takipçilerini ikiye böldü. Barlas'ın takipçilerinin yarısı mayoyu çok beğenirken diğer yarısı da fazla cesur bulduğunu söyledi.

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer aldı. Simay Barlas şimdiler de ise Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul da rol alıyor.