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Oyuncu Songül Öden saçlarını kısacık kestirdi

Ünlü oyuncu Songül Öden, yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Öden, hayranlarını da şaşkına uğrattı.

23.10.2019 07:28

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bi Aile Hikayesi adlı dizide rol alan ve başarısıyla her daim adından söz ettiren Songül Öden, saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncu, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Rol aldığı dizisi final yapan Songül Öden, projenin bitmesiyle soluğu kuaför salonunda aldı. Saçlarını kısacık kestirdiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Songül Öden, takipçileri tarafından çok beğenildi.

ÜNLÜ İSİMLER ÖVGÜ YAĞDIRDI

Öden'in yeni imajına ünlü isimlerde de destek gecikmedi. Şükran Ovalı, Ömür Sabuncuoğlu, Müge Boz, Arzum Onan, Azra Akın, İclal Aydın ve Demet Evgar gibi birçok isim Songül Öden'in yeni imajına övgüler yağdırdı.

İşte Songül Öden'in yeni imajı:

Oyuncu Songül Öden saçlarını kısacık kestirdi

Instagram, TV, Magazin

YORUMLAR (3)
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CANİ:çoooooookkkkkkkkkkk kötüüüüüüüüüü
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KUKİ:Bu kadını birisi uyarmamış mı ya ''''aman yapma'''' diye. Kadir İnanırın bıyıksız hali gibi olmuş. .
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