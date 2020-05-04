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Oyuncu Sükan Kahraman hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Sükan Kahraman yaşamını yitirdi.

Oyuncu Sükan Kahraman hayatını kaybetti
04.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Sükan Kahraman yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açıklamasına göre Kahraman'ın cenazesi, bugün Tekirdağ'ın Saray ilçesi Güngören Köyü'nde toprağa verilecek.
İBB Şehir Tiyatroları'nda 44 sene aktif roller alan sanatçı, 1963 yılında Gülnihal, Romeo ve Juliet oyunlarıyla oyunculuk kariyerine başladı. Kahraman, İBB Şehir Tiyatrolarında, "Alis Harikalar Ülkesinde", "On İki Öfkeli Adam" ve "Palto"nun da aralarında bulunduğu 39 oyunda roller adı.
Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam'da kamera karşısına geçen ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Sükan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü'nün unutulmaz dizisi "Kuruntu Ailesi"nde de oynadı.
TRT'nin birçok radyo tiyatrosu yapımında da görev alan Kahraman, emekliliğinin ardından özel tiyatrolarda oyunculuğunu sürdürdü.
Kahraman, "Piyano", "Damdaki Kemancı", "Ölümüne" isimli oyunlarda, Ülkü Erakalın'ın yönettiği "Düşmanlarım Çatlasın" ve Şerif Gören imzalı "On Kadın" isimli filmlerde de rol aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Tekirdağ, Güncel, Haber

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