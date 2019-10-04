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Oyuncu Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Mucize Doktor dizisiyle bir anda yıldızı parlayan Taner Ölmez'in uzun bir süredir meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

04.10.2019 10:23

Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filminde, sanatçının gençliğini oynayarak adını duyuran ve şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez'in kiminle aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ölmez, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor.

GÜZEL OYUNCUYLA AŞK YAŞIYOR

Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ali karakterini oynayan Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, birlikte görüntülenmekten de kaçınıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.

BAMBAŞKA BİR ROLLE HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan "Mucize Doktor"un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez, alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncu Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

Müslüm Gürses, Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Mucize, Magazin


YORUMLAR(11)
ALİ BİLDİREN:vallahi yakışır, bravo. Vallahi süper.
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3 0
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İYİ İYİ.:birbirlerine uymuşlar sanki. gözden uzak olmalarıda artı puan.
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3 0
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BRÜTÜS:Neden şaşıracakmışız. İyice baktım. Yaşlı değil, çok genç değil, dünyaca ünlü bir star değil, çok zengin tanınmış bir aileye mensup değil, bir de uzaylı değil.
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24 0
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RECEP:ALLAH BÜTÜN SEVENLERİN SONUNU GETİRSİN
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5 6
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.:YAKIŞMIŞLAR BİRBİRLERİNE. ALLAH MESUT ETSİN.
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23 1
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BİZE NE:herşeyi haber yapmayın bırakın artık
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ADINIZI YAZIN:Bu çok yakışmışlar. . . . . . ayrıca mucize doktor dizisi tek kelimeyle muhteşemmmmHaberle İlgili Yorumunuzu Yazın
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10 0
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MURAT ÇELİK:Müslüm filminde sanatçının gençliğini oynamıyor Müslüm ün kardeşi rolünde oynuyor,
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PROF. YORUMCU:BİR ADAM VE BİR KADIN
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