Oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir merakla izlenen Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile yurt dışına çıktı. Ölmez, Belçika'da köprü üzerinde sevgilisine evlilik teklifi etti ve 'Evet' cevabını aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Çekimlerden ara bularak Çeşmioğlu ile yurt dışına giden Ölmez, sosyal medya hesabından Belçika'nın tarihi şehri Brugge'daki bir köprünün üzerinde çektikleri aşk dolu pozunu paylaştı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftin bu fotoğraftan önce evlilik kararı aldığı ortaya çıktı. Bir süredir birlikte olduğu Çeşmioğlu'na evlilik teklifi eden Ölmez, karşılığında da 'Evet' cevabını aldı.

3 MİLYON TL'YE EV ALDI

Birkaç haftadır hakkında evlilik haberleri çıkan Taner Ölmez, yaz aylarında Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturmayı planlıyor. Mucize Doktor'dan haftalık 30 bin TL kazanan oyuncu, kazancını gayrimenkule yatırarak 3 milyon TL'lik ev aldı. Taner, evlilik öncesi aldığı evini Bağdat Caddesi'nden tercih etti.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğdu ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki başarılı performansıyla adından söz ettirdi. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.