Haberler » Güncel » Haber

Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

22.09.2019 21:56Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Mehmet Yılmaz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:41 "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"
23:38 Cumhurbaşkanı erdoğan, graham ile görüştü (3)
23:35 Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
23:32 Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:31 Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
23:30 ABD'li Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için otelin önünde uzun kuyruklar oluşturdu
23:30 İsrail'in katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı