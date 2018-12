Oyuncu Tuba Büyüküstün Suriyeli Çocuklarla Buluştu

11 Aralık 2018 Salı 21:11



UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen "Müzede Bir Gün" isimli atölye etkinliğine katıldı. Ankara 'daki CerModern Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte, Büyüküstün'ün yanı sıra AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da yer aldı.Etkinlik, oyuncu Büyüküstün'ün çocuklar eşliğinde Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile sanatçı Mehmet Bayraktar 'ın "Hayat Böyle Birşey" isimli resim sergisini ziyaretiyle başladı.Türk ve Suriyeli çocuklar, etkinlikte, katılımcılarla boyama yaptı ve birlikte gazetecilere poz verdi."Çocukların hayatına renk katmaya çalışıyoruz"Büyükelçi Berger, her zaman çocuklara ilişkin çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, bugün de çocuklarla, UNICEF ile boyama çalışması etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydetti. Bu tarz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Berger, "Bu boyama aktivitesiyle çocuklarımızın hayatına renk katmaya çalıştık. Onlar için en önemli şey eğitimleri ve okula gidebilmeleri. Biz bunun için çalışıyoruz." dedi. Berger, bu çalışmalarda Türkiye'nin de her zaman kendilerine destek olduğunu söyledi.UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise bu tarz etkinliklerin, çocukların potansiyelini ortaya çıkarmasına ve onların kendi yeteneklerini görmesine imkan tanıdığını söyledi.Duamelle, "Suriye'deki çocuklarımız hayata zor bir başlangıç yaptı. Burada ASAM ve AB gibi ortaklarımız ve Türkiye'nin de desteğiyle onlara daha iyi fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. En önemlisi çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışmamız." diye konuştu. Müzede Bir Gün etkinliği, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Hazirandan bu yana her ay düzenlenen Müzede Bir Gün, yüzlerce Türk ve Suriyeli çocuğun kaynaşmasına imkan sağlıyor.