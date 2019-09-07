Oyuncu Tuba Ünsal, annesi yanında vurulan küçük kıza sahip çıktı

30 yaşındaki Tuğba Anlak, İstanbul Arnavutköy'de 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında başında vuruldu. Hastaneye kaldırılan Anlak, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Oyuncu Tuba Ünsal, Anlak'ın ablası İlknur Gültekin'in Almira için "Her gün 'Annem gelecek, annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım, uyuyacağım' diyor" demesi üzerine harekete geçti.

"ANNEMİ ÖZLEYİNCE ONUN BAHÇESİNE GİDİYORUM"

6 yaşındaki Almira'yla ve kendi çocuklarıyla zaman geçiren Tuba Ünsal, yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: "Dün çok hassas bir gündü benim için... Gazetede hikayesini görüp ulaştığım annesi gözünün önünde öldürülen Almira ile beraberdik. Onun ablası olmaya, hayatı boyunca elinden tutmaya karar verdim.

Tanışmadan önce teyzesine 'Ben kimsede kalmam beni sakın bırakma' dedi, tanışınca 'Seninle uyuyabilir miyim?' dedi hemen... İlk karşılaşmamızda sarıldık, el ele pedegoga gittik. Parkta oynadık, benim çocuklarımla tanıştı. Leyla, Sare ve Civan'la arkadaş oldu. Bir ara bana dönüp 'Annemin de adı Tuba'ydı şimdi yok annem ama bahçesi var, onu özleyince oraya gidiyorum' dedi.

"PERİŞAN OLDUM"

Sabırla, ağlamadan, sakince yöneterek günü geçirmeye çalıştım. Yıkadım, sarıldım, uyuttum. Sare'yle uyumak istedi. "Her şey şahane geçti" derken gece birde uyandı ve ağlamadan sakince 'Tuba anneme beni götürebilir misin?' dedi. Ben perişan oldum ne yapacağımı şaşırdım.

"MİNİCİK ÇOCUĞA BUNU YAŞATAN CANİ ADAMA BEDDUA ETTİM"

Tekrar sarıldık uyutmaya çalıştım. Yatağıma döndüğümde bunu bu kadar minicik bir çocuğa yaşatan cani adama beddua ettim, 'Umarım hayatında bunun acısını kat kat yaşar' dedim. Emine'ler, Tuba'lar gittiğinde sadece mezara onların bedenleri girmiyor. Arkada kalanların bir ömür boyu ölümle yaşam arasında hayatları çürüyor.

"ERKEK ÇOCUKLARI BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Toplum olarak bu duruma alışmayalım, takım elbise giyip başını öne eğen katile iyi hal indirimi verilmesin artık. Erkek çocukları çocuk yaşta bilinçlendirilmeli, eline silah verilip oyun oynatılmasın, karşı cinse el kaldırmaması en hassas şekilde anlatılsın. Kadın cinayetleri artık son bulsun bu topraklarda."

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK OLDU

Tuba Ünsal'ın bu duyarlı davranışına ünlü isimlerde sessiz kalmadı. Edis Görgülü, Didem Soydan, Gülse Birsel, Ceylan Ertem, Nihat Odabaşı, Pınar Altuğ, Ebru Destan ve Zeynep Tosun gibi isimler, Ünsal'a desteğini belli etti.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu, Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede 28 gün yaşam mücadelesi veren 30 yaşındaki Tuğba Anlak ise hayatını kaybetti.