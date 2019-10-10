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Oyuncu Tuba Ünsal'dan balkonda göğüs dekolteli poz

Son dönemde yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Tuba Ünsal, balkonda verdiği cesur pozla sosyal medyaya damga vurdu.

10.10.2019 12:01

Uzun süredir evli iş insanı Caner Karaloğlu il yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, Instagram'dan verdiği cesur pozla adından söz ettirdi.

AŞKINI ÇEKİNMEDEN YAŞIYOR

İspanyol model Elisabeth Mas ile eşi Caner Karaloğlu'nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilen Tuba Ünsal, gelen tepkilere rağmen aşkını yaşamaktan çekinmiyor.

BALKONDA GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Sosyal medya paylaşımlarına da son hızla devam eden 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından üzerinde sadece gömleğin olduğu pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünsal siyah-beyaz paylaştığı fotoğrafının altına "Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız" notunu düştü. Ünsal'ın cesur pozuna ise kısa sürede beğeni yağdı.

Oyuncu Tuba Ünsal'dan balkonda göğüs dekolteli poz

Tuba Ünsal, Instagram, Magazin

YORUMLAR(6)
BLACK SWORD:Biz de akıp giden, parlayan yıldızlar gibiyiz ama sen bataklığa bakıyor,bataklığa batıyorsun!
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VAR MI Kİ?:olmayan şeyin dekoltesimi olurmuş :)
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ÜÇLEME:Üçüncüyse madalya takmışlardır
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KUMLUCALI UĞUR:Kadınlar kaybettikleri şöhreti soyunarak geri kazanmaya çalışıyor, Erkeklerin bu konuda işi çok zor. şöhret gitti mi tutması çok güç.
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MRTKRC:zaten öbür taraftada instagramda ne kadar beğeni aldığına bakıp ona göre muamele yapıyolarmış. . haa bide kalbi temizmi diye . . .
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KRAL MÜSLÜMAN HAREKETİ:sen gel bak bak bak ondan sonra bu kadın yansın oh valla hükümetde tenıdıkların var galiba öbür tarafta :D
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