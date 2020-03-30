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Oyuncu Tuğrul Tülek'in grubu YaDa'nın yeni teklisi 'Ben İnanmam' yayımlandı

'Koca Şehir', 'Büyürsün Bir Gün', 'Çok Güzelsin' ve 'Durgun Sular'dan sonraki yepyeni YaDa teklisi 'Ben İnanmam', Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyicisinin beğenisine sunuldu.

30.03.2020 07:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:47
Oyuncu Tuğrul Tülek'in grubu YaDa'nın yeni teklisi 'Ben İnanmam' yayımlandı

YaDa'nın dinleyici ile buluşan, söz ve müziği oyuncu/yönetmen Tuğrul Tülek'e ait 'Ben İnanmam'ın şarkısının düzenlemesini Özgehan Özturan mix ve mastering'ini Uygur Yiğit yaptı.

BEN İNANMAM, akıllı geçinip herkesi kandırdığını düşünen, cin olmadan adam çarpmaya çalışan, dışarıdan rengini belli edip de görünmediğini zannedenlere yazılmış bir şarkı. YaDa, sound çizgisini ve sergilediği sözel anlatım derinliğini, ilk yayımladıkları şarkılarından beri koruyarak, günden güne istikrarlı yayınları ile müzik serüveninde kalıcı işler yaparak yoluna devam ediyor.

Popüler ana akımların dışında,kendi söz ve müziklerini üretirken sınırları ortadan kaldırarak, net bir şekilde dünya görüşlerini paylaşan grup, 2018 Şubat ayında Tuğrul Tülek ve Özgehan Özturan tarafından kuruldu. "İki Kişilik Yaz" adlı indie-müzikal bir oyunla 2015 yılından beri sahneyi paylaşmış olan ikili, müzikal anlamda birlikteliklerinin temelini bu oyunla attı. Sonrasında oyuncu Can Şıkyıldız ve Aykut Akdere'nin katılmasıyla YaDa'nın kemik ekibi kuruldu.

Tiyatro ve oyunculuğun temelinde yatan hikaye anlatma/ aktarma fikrinden yola çıkarak, YaDa büyükşehir insanının dertlerini dillendiren, onların hikayelerini anlatan bir müzik grubu olarak şekillendi.

YaDa kelime olarak "çeşitlilik, tercih ya da seçenek belirten bağlaç" anlamını taşır. Ekip, hayatın içindeki çeşitliliğe, alternatiflere, tercihlere açık olan yapısını çok iyi anlatan bu sözcüğü isim olarak seçerken, yazılış biçimine kendi yorumlarını getirerek, sözcüğün orijinaliyle sadece anlamsal bir benzeşme göstermeyi tercih etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Tuğrul Tülek, Yönetmen, Güncel

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