Haberler » Güncel » Oyuncu Turgay Tanülkü 'Film Gibi'nin ilk konuğu olacak - Haber

Oyuncu Turgay Tanülkü "Film Gibi"nin ilk konuğu olacak

Oyuncu Turgay Tanülkü, Esenler Belediyesince düzenlenen "Film Gibi" programının ilk konuğu olacak.

21.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:58Oyuncu Turgay Tanülkü
Oyuncu Turgay Tanülkü, Belediyesince düzenlenen "Film Gibi" programının ilk konuğu olacak.
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan ve yürüttüğü sosyal sorumluluk işleriyle tanınan Tanülkü, 23 'ta sevenleriyle buluşacak.
Her ay Türk sinemasına emek vermiş bir ismin konuk olacağı programda, hem Yeşilçam'dan hem de günümüz Türk sinemasından usta oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar hayat hikayelerini sinemaseverlerle paylaşacak.
Etkinlik, Şeref Yumurtacı moderatörlüğünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Turgay Tanülkü, Esenler, Şubat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:49:54