Oyuncu Ümit Yesin Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Yesin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 ay aydır tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE ROL ARKADAŞLARI VE SEVENLERİ KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenen törene, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Oyuncu Sinan Bengier, Volkan Severcan, Dağhan Külegeç ve Tuncay Akça'nın yanı sıra rol arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

HER ORTAMDA SEVİLEN OYUNCUYDU

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Ümit Yesin'in erken vefat ettiğini belirterek, "65 yaşındaydı. Kalp ameliyatı olmuştu. Ahlaklı, dürüst, dik duran, girdiği her ortamda sevilen ve sayılan çok önemli bir kişilikti. Çok özleyeceğim onu geçekten çok özleyeceğim." dedi.

"HUZUR İÇİNDE YATSINLAR"

Yılbaşından beri usta oyuncuların birer birer hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uygur, "Mekanları cennet olsun, huzur içinde yatsınlar. Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Yalçın Menteş ve geçen hafta sevgili Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, bugün de Ümit abimiz. Hepsinin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ İNSANDI"

Oyuncu Sinan Bengier ise Ümit Yesin'le çalışamadıklarını belirterek, "Her karşılaştığımızda sanki 40 yıllık dostmuş gibi konuşurduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Bu piyasada arkasından çok şey söylenenler var ama Ümit'in arkasından hep iyi şeyler söylenirdi." değerlendirmesini yaptı.

"NUR İÇİNDE YATSIN"

Bengier, Ümit Yesin'le en son eşinin ölümünde karşılaştıklarını anlatarak, "Ne sahnede ne sette yolumuz kesişmedi ama iyi aktördü. İkimiz de Ankara kökenli tiyatrocuyuz, eşiyle çalışma fırsatım olmuştu. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

IHLAMURKUYU MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

Yesin'in cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: AA