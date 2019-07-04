04.07.2019 10:24
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor

Ekranların sevilen yüzü Uraz Kaygılaroğlu ve eşi Melis İşiten sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında hayatını birleştirdiği Melis İşiten'le boşanma kararı aldı.

5 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Aşklarıyla örnek gösterilen çiftten üzücü haber geldi. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis işiten 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

BOŞANMA SEBEBİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen çift, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirtti.

AŞK DOLU PAYLAŞIM YAPMIŞLARDI

Daha bir kaç gün önce aşk dolu paylaşım yapan çiftin sürpriz kararı ise herkesi şaşırttı.Çiftin üç yaşında Ada adında bir kızı var.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten boşanıyor! Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Uraz Kaygılaroğlunun eşi Melis İşiten kimdir? Boşanma kararı aldılar!

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Magazin

YORUMLAR (1)
HEVES: Ünlülerin evliligi bi heves zaten onlarda heveslerini kacrp bosanacaklar
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