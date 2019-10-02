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Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konserde giydiği mini elbisesiyle dikkat çekti

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan şarkıcı Öykü Gürman, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Gürman'ın derin göğüs dekolteli mini elbisesi ise takipçilerini şaşırttı.

02.10.2019 09:00

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterini canlandıran şarkıcı Öykü Gürman, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta transparan kostümüyle sahneye çıkan Gürman, bu sefer de cesur bir mini elbise giydi.

CESUR MİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

"Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla tanınan ve dizideki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Öykü Gürman, oyunculuğun yanı sıra konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun saatler süren dizi çekimlerinden ayırdığı zamanlarda konser veren Gürman, giydiği kostümlerle de dikkat çekiyor. Önceki akşam bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, giydiği mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

TRANSPARAN TULUM GİYMİŞTİ

1,9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşan Öykü Gürman, geçtiğimiz hafta da transparan bir tulum giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İşte Öykü Gürman'ın dikkat çeken bazı pozları...

Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konserde giydiği mini elbisesiyle dikkat çekti

sen anlat karadeniz dizisi, Öykü Gürman, Magazin

YORUMLAR(10)
KAMBOÇYALI:Meselam herkeşin hayatına kimse karışamaz anadın mı ? Ben şu şekül geyünürüm , şu bağyan şu şekül geyünür , şu şekül. Ha annadın mı ?
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ESRS:kadının rolüne göre gerçek hayatını kıyaslıyo olmanız çok saçma istediği gibi giyer bi kadın
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HEMŞERİ:Bu kadın milleti bi tuhaf. Parayı bulunca hemen orasını burasını açıyor
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MISTAFA:oy asiyem oy oy
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NEKADAR AÇILIRSAN O KADAR HABEROLURSUN:Karı haklı açılıp saçılmazsan kimse haber yapmıyor bak şimdi her sitede haber
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OSMANLI KADINI:KARADENİZ GELİNİNE HİÇ YAKIŞMADI
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KAMBOÇYALI:ne ahmakça bi yorum.
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AL CAPONE:Çok zayıf bee
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MUSA:doğal hali ile güzel, yapmacık şeyler yakışmıyor. biz dizideki asiye olarak sevdik kaldı ki daha öncesinden de biliyoruz. . . hemen açılmasın diziden prim yaptım diye. . .
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KAYA MİREKİS:Ayaklar mis !!!
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