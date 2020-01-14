Haberler » Güncel » Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek - Haber

Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek

Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ'un cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.

14.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:22Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ'un cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek
Müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ'un cenazesi, yarın 'da defnedilecek.
Aktuğ için yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Dostları mesaj yayımladı
Recep Aktuğ'un vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam. #recepaktuğ" yazdı.
Sanatçı Ferhat Göçer, Twitter'dan "Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı.... Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti... Çok üzgünüm... Toprağı bol, mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.
Müzisyen Selçuk Ural, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım." sözleriyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı.

Recep Aktuğ, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16  Manisa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Haber
13:16  AFAD'dan vatandaşlara ilk yardım eğitimi çağrısı - Haber
13:16  BALTOK'un yeni projesi için imzalar atıldı - Haber
13:14  Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı - Haber
13:14  Balıkesirli satranççı Elifnaz Akat, Yunanistan'da Avrupa şampiyonasına katılacak - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:16:33