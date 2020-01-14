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Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ vefat etti

"Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.

14.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:56Oyuncu ve şarkıcı Recep Aktuğ vefat etti
"Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.
Bu sabah yaşama gözlerini yuman sanatçının vefatını, kendisi de oyuncu olan kızı Zeynep Aktuğ, sosyal medya hesabı üzerinden "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim." sözleriyle duyurdu.
Recep Aktuğ'un sosyal medya hesaplarında ise "Recep Aktuğ vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." sözleri paylaşıldı.

Recep Aktuğ, Fetih 1453, Güncel

Kaynak: AA

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