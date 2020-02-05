Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Birçok sinema filminde ve tiyatro oyununda oynayan, birçok sinema ve reklam filmi yöneten Yönder'in cenazesi ikindi vakti Üsküdar Şakirin Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Tunca Yönder 1938 yılında Ankara da doğdu. Üniversite lisana eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1963'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosu'nda yer aldı. 1968 yılında Halk Oyuncuları'na geçti. 1970 yılından sonra sadece televizyon ve sinema ile ilgilendi.

Tunca Yönder, 6 Şubat 1969 gecesi TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan ilk TV draması Şair Evlenmesi'nin yönetmenliğini yaparak Türk televizyonlarının ilk drama yönetmeni unvanını aldı. Aynı zamanda senarist, yapımcı ve yönetmen de olan Yönder, Ankara ve İstanbul film festivallerinden ödüller aldı.

1970'te başlayan çağdaş Türk reklamcılığının ilk yönetmenlerinden olan Yönder'in yönetmen ve yapımcı olarak binin üzerinde reklam filmi bulunuyor. Yönder, özel televizyonların açılmasıyla birlikte yeni drama uyarlamaları da yaptı. Bunlardan, Kemalettin Tuğcu'nun Üvey Baba ve Küçük Besleme eserlerinin uyarlamaları büyük beğeni topladı ve uzun süre yayında kaldı.

Muğla Datça'da yaşamını sürdürürken rahatsızlanan Tunca Yönder, Kocaeli'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. Tedavisinin ardından 18 Ekim 2012 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kartal Yakacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başladı.

19 Şubat 2019'da genel durum bozukluğu sebebiyle İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi'ne sevki yapıldı. Parkinson rahatsızlığı da bulunan Tunca Yönder, 4 Şubat 2020 tarihinde saat 19:45'de 82 yaşında kalp ve solunum durması sonucu vefat etti. Tunca Yönder'in cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

2. Ankara Film Festivali "En İyi İkinci Film Ödülü" Bir Tren Yolculuğu - 1989

6. Ankara Film Festivali "Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü". Ağrı'ya Dönüş - (Bennu Yıldırımlar) - 1994

7. Ankara Film Festivali "En İyi Film" (Bir Aşk Uğruna)/ 1995

7. Ankara Film Festivali "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Çözülmeler)/ 1995

14. İstanbul Film Festivali "En İyi Yönetmen " (Bir Aşk Uğruna) - 1995

ROL ALDIĞI FİLMLER

Yol Palas Cinayeti : Ahmet Hoşsöyler,Tunca Yönder - 2004

Canım Annem : 2004 - Avukat Macit

Gönderilmemiş Mektuplar : Yusuf Kurçenli - 2002

Şöhret Sandalı : 2001 - Orhan

Şarkıcı : Ersin Pertan - 2000 - Konuk Oyuncu

Üvey Baba : Naci Çelik - 2000 - Avukat Nazmi

Sevgilim İstanbul : 1999 - Babamın Günahı

Kurtuluş (film) : Ziys Öztan - 1996 - Kalegerapoulos

80. Adım : Tomris Giritli Oğlu - 1996 - Dehler

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

İz (film : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Bir Aşk Uğruna : Tunca Yönder - 1994 - Refik

Çözülmeler : Yusuf Kurçenli - 1994

Süper Baba : Osman Sınav - 1993 - Deniz

Ağrı'ya Dönüş : Tunca Yönder]] - 1993

İki Kadın : Yavuz Özkan - 1992 - Avukat

Yağmur Beklerken : Tunca Yönder - 1992 - Halk Fırkası Mebusu

İlk Aşk : Tunca Yönder - 1991

Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu : Engin Ayça - 1990

Ayaşlı ile Kiracıları : Tunca Yönder - 1989 - Yaşlı Memduh

Bir Tren Yolculuğu : Tunca Yönder - 1988 - Müftü

Afife Jale (film) : 1987 - 1987

Sen Türkülerini Söyle : Şerif Gören - 1986 - Tunca

Minik Serçe : 1978 - Menajer

At Gözlüğü : 1978

YÖNETTİĞİ FİLMLER

Komiki Şehir : 2005 (TV Filmi)

Üvey baba tv filmi : 1998

Çökertme : 1997

Bir Aşk Uğruna - 1994

Yorgun Savaşçı - 1993

Ağrı'ya Dönüş - 1993

Yağmur Beklerken - 1992

İlk Aşk - 1991

Can Şenliği - 1990

Ayaşlı ve Kiracıları - 1990

Bir Tren Yolculuğu - 1988

Aygır Fatma : 1986

Şair Evlenmesi (Tv filmi) - 1969

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Sarıpınar 1914 : (R.Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Müfettiş : (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Zenginin Maceraları : (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Küçük Burjuvalar : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

72.Koğuş : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Pazar Gezintisi : (George Mitchele) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Cehennem Dansı : August Strindberg - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

Godt'u Beklerken : Samuel Becket - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1963

Gizli Ordu : Brendan BEehan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1963

Ölü Canlar : Nicolay Gogol\Arthur Adamov - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1963

Mezarsız Ölüler : Jean Paul Sartre - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1963