14.06.2019 15:32
Haberler»Güncel » Haber

Oyuncu Wilma Elles, karne dağıttı

Oyuncu Wilma Elles, karne dağıttı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çekimleri süren "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, öğrencilere karne dağıttı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çekimleri süren "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, öğrencilere karne dağıttı.
Aysel Güleç Anaokulu'nda düzenlenen törene, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı ve oyuncu Wilma Elles katıldı.
Eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende protokol üyeleri ile Elles, öğrencilere karnelerini verdi.
Çanakkale Savaşı'nı anlatan "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin baş rolünde oynayan Elles, burada yaptığı konuşmada, karne alan herkesi tebrik ederek çocuklarla güzel bir gün geçirdiğini söyledi.
Çocuklardan tatillerini dolu dolu geçirmeleri isteyen Elles, "Benim çocuklarım da bu yıl ilk defa karne alacaklar. Mendilim Kekik Kokuyor filminin çekimleri için buradayım. Bütün çocukların gözlerini pırıl pırıl görmek bizleri, bütün anne ve babaları mutlu etti. Çocuklarla bu heyecanı tatmak ayrı bir duygu. Çocuklar bizim geleceğimiz." dedi.
Kaynak: AA
Antalya, Akseki, Wilma Elles, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:52 TEPSAM'dan jandarmaya kutlama mesajı
15:52 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı
15:52 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde hedef 5 milyar dolar gelir
15:52 Assange'ın iade davası gelecek yıl görülecek
15:52 Genç sağlıkçıların mezuniyet sevinci
15:52 DHA YURT BÜLTENİ - 15
15:52 Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası
15:52 TÜSİAD/Kaslowski: Türkiye- AB Gümrük Birliği güncellenmeli
15:51 DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam: "Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Haklarımız İçin Mücadele...
15:51 Kabadüz'de halk günü
15:51 Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
15:51 Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
15:51 Edirne Ticaret Borsasında sezonun ilk ürünleri için hediye mazot
15:50 İlkadım'da ekipler yağmur sonrası seferber oldu