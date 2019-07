Oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir hastanede tedavisi süren ve taburcu edildikten sonra evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncunun cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camisi'nden ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının eşi Serpil Gülhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yalçın için çok şeyler söylenir. Çok güzel adamdı. Bütün arkadaşları da burada. Hiç kimseyi kırmadı. Kimsenin arkasından kötü bir söz söylemedi. Herkesi güldürdü. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani herkesi mutlu etti." dedi.

Gülhan, sanatçı ile 23 yıllık bir evlilik sürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Evliliğim boyunca bana bir kere bile kötü söz söylemedi. Dünyanın en güzel adamlarından biriydi. Pırlanta gibi bir adamdı. Bir rahatsızlığı vardı. Uzun zamandır onunla savaşıyorduk. Muvaffak olamadı. Takdiri ilahi, günü bu kadarmış."

"Çok hümanist, sevgi ve saygı dolu birisiydi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da üzgün olduğunu ifade ederek, "Hakikaten sözün bittiği anlar bu anlar. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı. Hakikaten çok hümanist, sevgi ve saygı dolu birisiydi. İyi bir aktördü. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Oyuncu Meral Orhonsay da Yalçın Gülhan'la güzel bir arkadaşlık geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok şakacı bir kişiliği vardı. Hala yaptığı espriler kulağımda. Onu hep gülen yüzüyle, şefkatli haliyle hatırlayacağım. İyi anılar bıraktı bende. Çok üzüldüm. Yalçın Gülhan'ı çok güzel hatırlayacağım. Çocukluğumun anıları var onda. İkimiz de tiyatro kökenliyiz. Sinemaya geçtiğimin 3 veya 4. senesiydi herhalde birlikte çalıştığımızda çok eğlenceli geçmişti o set. Allah gani gani rahmet eylesin."

"Kapasitesi yüksek bir oyuncuydu"

Oyuncu Mahmut Cevher de Yalçın Gülhan'la 1983'te Hıçkırık adlı fotoromanda beraber çalıştıklarını aktararak, "Bunun dışında festivallerde, özel günlerde beraber olduğumuz değerli bir arkadaşımdı. Çok aktif, kapasitesi yüksek bir oyuncuydu. Her türlü rolü oynardı. Son derece modern bir yapıya ve dünya görüşüne sahip olduğu için teklif edilen karakterlerin Türk toplumundaki karşılığını beklemeden oynayan bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncularından Yavuz Karakaş da Yalçın Gülhan'la birlikte birçok filmde rol aldığını belirterek, "Abisi de kendisi de çok kıymetli insanlardı. Ahlaklı, dürüst, oyunculuğu güzel ve çok iyi birisiydi. Kendisini çok severdim. Kendilerine rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Her rolü başarıyla oynardı"

Yönetmen Ümit Efekan da Gülhan'ın Türk sinemasına çok emek veren bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belli bir yaşa gelmiş kişiler çocukluklarında onu kötü adam rolleriyle tanırlar. Pırlanta gibi bir kalbiyle kötü adam karakterlerini muhteşem oynayan biriydi. Sinema, tiyatro, müzik her şey onda vardı. Olağanüstü bir sanatçıydı. Çabuk kaybettik. Film çekerken ortaya sevgisini, yüreğini koyardı. Her rolü başarıyla oynardı."

Türk sinemasının emektar sanatçılarından Nilüfer Aydan da Yalçın Gülhan'la birlikte sadece "Ana" filminde yer aldığına işaret ederek, sanatçının çok değerli bir insan olduğunu anlattı.

Tiyatro ve sinema dünyasından birçok ismin yer aldığı cenazeye katılanlar arasında ayrıca Müjdat Gezen, Yılmaz Atadeniz, Kandemir Konduk, Berhan Şimşek, Sinan Bengier, Günay Kosova, Cihat Tamer, Ferdi Akarnur ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi yer aldı.

Kaynak: AA