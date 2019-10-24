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Oyuncu Yasemin Özilhan, yaşadığı hırsızlığı anlattı: Yardımcım biz tatile gidince küpemi çalmış

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan, evlerine aldıkları yardımcı kadın tarafından soyuldu. Beş ayrı hırsızlık suçu olduğu ortaya çıkan kadın, Özilhan'ın değerli küpelerini çaldı.

24.10.2019 11:54Oyuncu Yasemin Özilhan, yaşadığı hırsızlığı anlattı: Yardımcım biz tatile gidince küpemi çalmış

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisiyle tanınan Yasemin Özilhan, önceki gün katıldığı bir davette evine aldığı yardımcısı tarafından soyulduğunu anlattı. Özilhan'ın nişanında takılan değerli küpeleri çalındı.

"ÇALDIĞI KÜPELERİMİ BİZİMLE EVDE ARADI"

İki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını söyleyen Özilhan, olayı şöyle aktardı: "Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu. Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti. Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı. Küpeyi çalmış, sonra da satmış. GBT'sine bakıldı, beş ayrı bu şekilde hırsızlık suçu varmış. O küpelerin maddiyattan öte manevi değeri vardı. Evde çalışacak yardımcılar, kesinlikle GBT'sine bakılarak alınmalı."


Yasemin Özilhan, Magazin

YORUMLAR (3)
NEVİN KİLİC - TEKİRDAĞ:imrenilecek bir yaşam ve evlilik. hayranınızım. o dadı dilerim hapislewrde sürünür. saygılarım sevgilerim dualarım sizinle yasemin hanım
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MİSAFİR45:Ne diyon la değişik.
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KAYSERİLİ TAHSİN:bu zenginler ne malcıymış arkadaş. manevi değer bahane, cimrilik şahane. çalınmışsa çalınmış kayınpederiniz en ünlü bira markasından trilyonları kazanıyor, bolluk içindesiniz. unut gitsin. . gariban dadıda kazansın. millet aç aç. .
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