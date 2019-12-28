Oyuncu Yasemin Sakallığlu'nun milli araba videosu izleyicileri kahkahaya boğdu

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Jet Sosyete dizilerinde yer alan Yasemin Sakallıoğlu, son videosuyla kahkahaya boğdu.

TÜRKLERİN MİLLİ ARABA TEPKİLERİNİ CANLANDIRDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çektiği eğlenceli videolarla herkesi kırıp geçiren Yasemin Sakallıoğlu,milli araç videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sakallıoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan milli arabanın Türkiye'deki bazı evlerdeki tepkisini içeren bir video çekti. Anne tarafından Rize'li olan Sakallıoğlu'nun videonun sonunda Karadeniz şivesiyle yaptığı taklit herkesi kırdı geçirdi.

SELİN CİĞERCİ SESSİZ KALAMADI

Yasemin Sakallıoğlu'nun videosuna yakın arkadaşı olan fenomen ve DJ Selin Ciğerci'de tepkisiz kalamadı. Ciğerci, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan fotoğrafa "2. ben" diyerek bir sürü kahkaha emojisi koydu.

İLK GÖSTERİSİNİN BİLETLERİ 36 SAATTE TÜKENMİŞTİ

2020 yılında kendi yarattığı Zengo karakterinin filmi çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz Eylül ayında ilk kez stand up gösterisi yapmıştı. Sakallıoğlu'nun gösteri biletleri ise yayınladıktan 36 saat içinde tükenmişti.