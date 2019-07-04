04.07.2019 11:38
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Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun kapak açma videosu gülmekten kırdı geçirdi

Sosyal medyada kısa sürede yayılan kapak açma akımına son olarak oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da dahil oldu. Genç oyuncunun videosu izleyenleri gülme krizine soktu.

Sosyal medyada '#BottleCapChallenge' akımına ünlülerde dahil oldu. Döner tekme ile kapak açma akımına bir videoda son olarak Jet Sosyete'de rol alan Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi.

YENİ AKIMA UYDU

TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisinde rol alan oyuncu, sosyal medyada yeni trend olan kapak açma akımına kendi tarzıyla bir video çekti. Oyuncunun "Zengoların kapak açma paylaşımları" notuyla paylaştığı videosuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Genç oyuncunun videosunu izleyen Ebru Polat, Berna Keklikler, İlayda Alişan, Nilgün Bodur gibi isimlerde yorum yaparak videoyu ne kadar beğendiklerini belli etti.

İLK FİLMİNİ ÇEKİYOR

Sakallığlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve 'Zengo' adını verdiği video serisiyle Şahan Gökbakar'ın da dikkatini çekmişti. Sakallıoğlu şimdilerde Şahan Gökhabakar'ın yapımcılığıyla ilk filmini çekiyor. Sakallıoğlu, Zengo serisinde taktığı takılar ve kıyafetleriyle yüksek gelirli kadınların karakterlerini canlandırıyor.

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun kapak açma videosu gülmekten kırdı geçirdi
Yasemin Sakallıoğlu, Jet Sosyete Dizisi, Genç, Magazin

YORUMLAR (2)
ÇİFTETELLİ: modaya değil. imana uymasını tavsiye ederim. yoksa cehennemde 332 yıl yanacaktır
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HADSİZ: nerden biliyorsun Allah''ın bileceği işi
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