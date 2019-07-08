08.07.2019 15:56
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Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi

Bir çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Yeşim Büber, yıllar sonra ikizleriyle teknede görüntülendi.

Aynalı Tahir dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Yeşim Büber, 8 yıl ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Sakin ve huzurlu bir hayatı seçen güzel oyuncu ikizleriyle görüntülendi.

GÜMÜŞLÜK'TE ERZAK ALIŞ VERİŞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

2006 yılında evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan Can Yunus ve Nehir isminde ikiz çocukları olan Yeşim Büber, çocuklarını da teknede büyüttü. Çift önceki gün Gümüşlük'te tekne için erzak alışverişi yaptı.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Yıllar sonra ortaya çıkan Yeşim Büber'in ikizlerini gören şaşkınlık yaşadı. Yeşim Büber yaşadığı değişim ve tekne hayatıyla sevenlerini şoke etti.

2017'DE EKRANLARDA BOY GÖSTERMİŞTİ

Yeşim Büber son olarak Siyan İnci dizisinde Melek karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi
Yeşim Büber, Gümüşlük, Magazin

YORUMLAR (4)
GANDALF: habere bak hizaya gel
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KÜBRA: İYİ DE BUNDAN BİZENE
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KAMBOÇYALI: Doğru diyor iyi de bundan sanane.
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MALUMKIZ: SEVİOM Kİ BEN
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