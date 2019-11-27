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Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bacak dekolteli pozlarıyla takipçilerini kızdırdı

Yıllar önce rol aldığı O Hayat Benim dizisindeki rolü için kilo alan ve sonra tüm kilolarından kurtulan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozları takipçilerini kızdırdı.

27.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:45

Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014 yılında yayın hayatına başlayan O Hayat Benim dizisinde Nuran karakterine hayat verdi. Rolü için kilo alan Bozoğlu, diziden ayrıldıktan sonra 100 kilodan 52 kiloya kadar düştü. Fit vücuduyla göz kamaştıran Bozoğlu, sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşınca tepkilerin odağı oldu.

BACAK POZLARINI PAYLAŞTI

2016 yılında mide ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulan 45 yaşındaki Bozoğlu, Instagram hesabından paylaştığı pozlar takipçilerini kızdırdı. Filo çorap, mayo ve topuklu ayakkabı kombiniyle poz veren Yeşim Ceren Bozoğlu, bu fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun bu pozları ise takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım Bozoğlu'nun pozlarına hayran kalırken bir kısım da "Bu pozlar size yakışmadı" yorumunu yaptı.

EBRU POLAT'I ÖZENDİRDİ

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun pozları takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Şarkıcı Ebru Polat, oyuncunun pozlarına "Çok seksi ve çok özendim" yorumunu yaptı.

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bacak dekolteli pozlarıyla takipçilerini kızdırdı

Yeşim Ceren Bozoğlu, O Hayat Benim, Ebru Polat, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
EREN:sonuçta oyuncu. öylesini de oynarım, böylesini de oynarım, diyor.
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CORCİ:biri bana kadının tarifini yap dese göstereceğim tek kişi
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ADINIZI YAZIN:muhteşem
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MERVE:gündem olmaya çalışıyor. Bırakın oynasın yazık
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MERVE CAN:Aylak kalmaktan ne yapacağını şaşırmış normal bu hareketler
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KADIN:Zayıflamış kendi ile barışmış vücudunu seviyor kadındır sonuçta kadınlığını gösterir.
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DOCTOR BEY:Maşşşaaallaaahhh çokta güzel. Kıskananlar çatlasııınnnnnn.
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EKREM:Tabi dizi teklifi gelmeyince normaldir bunlar.
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ADINIZI YAZIN:böyle şeylere ihtiyacın yok. oyunculuğunu gölgeler. iyi bir oyuncusun ''''SENDE YAPMA''''
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ZİYAA:Ne istediği belli hatun''un. . .
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