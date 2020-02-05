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OYUNCU YÖNETMEN TUNCA YÖNDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera Murat KORKMAZ / İstanbul DHAMuğla'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

05.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:25OYUNCU YÖNETMEN TUNCA YÖNDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera Murat KORKMAZ/ DHA

Muğla'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Datça'da dün akşam hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu yönetmen Tunca Yönder için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yönder'in yakınları ve sanatçı arkadaşları katıldı. İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılınan Yönder'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı kılınması

-Cenaze aracına götürülmesi

-genel ve detay



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Kaynak: DHA

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