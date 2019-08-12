Haberler» Magazin» Haber

Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Birbirinden eğlenceli videolarla gündeme gelen oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçası ile yıkadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

12.08.2019 15:43
Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Yunus Günçe sosyal medya hesabında eşi Işık Selin Günçe ile çektiği videolar ile gündeme geliyor. Günçe, son olarak eşini fırçayla yıkadığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.

EĞLENCELİ VİDEOLAR PAYLAŞIYORLAR

Katıldığı Survivor 2016 yarışmasıyla ününü geniş kitlelere ulaştıran Yunus Günçe, bir yıl önce evlendiği tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile İnternet platformlarından eğlenceli videolar paylaşıyor.

ÖNCE KÖPÜKLEDİ, SONRA TAZYİKLİ SUYLA YIKADI

Yer aldığı her projede performansıyla alkış toplayan sevilen oyuncu, eşini önce fırça ile köpükledi daha sonra tazyikli su ile yıkadı. Günçe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından "İntikam mı, titizlik mi" notuyla paylaştı.

Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Magazin

YORUMLAR (5)
SADO: YOHHH ARTIK
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VEFA: Gölü kirletmeyin. Deterjan zararlı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: bu yunus çok layd gevşek adam pardon adam dedim feminist hastalıklı diyecektim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEMLEKETİM: Ne günlere kaldik. Para kazanmak icin yapmadiginiz soytarilik kalmadi. Yakindir bu Yuotube, Instigram pisliginin son bulmasi.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ALOO: SENDE BAKMA DENGESİZ
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Magazin Haberleri
16:17   Ünlü sunucu Nazlı Çelik, yeşil elbiseli bayram pozuyla hayran bıraktı
15:43   Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı
14:55   Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'dan sevenlerine yıllar sonra dizi sürprizi
13:18   Anne olduktan sonra podyumlara bırakan tescilli güzel Nur Gümüşdoğrayan bikinili görüntülendi
12:41   Sahneden inip kendini bir anda denize bıraktı
12:32   Kıvılcım, Kaan'ı aşk dolu gözlerle izledi
12:21   Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın 20 milyon TL'lik villanın yarısını istediği haberlerini yalanladı