Oyuncu Zeynep Eronat'tan Bomba İtiraf: Mehmet Akif Alakurt, Sıla Dizisinin Setinde Çalışanı Darbetti

Yüzleşme dizisinde Songül karakterine can veren Zeynep Eronat, önce ki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeynep Eronat, bir dönem Sıla dizisinden rol arkadaşı olan Mehmet Akif Alakurt için sitemkar konuşarak bilinmeyen bir gerçeği itiraf etti.

"MEHMET KENDİSİNİ KADINLARDAN ÜSTÜN GÖRÜYORDU"

Türk kadınlarına hakaret ederek gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt hakkında konuşan Eronat, bilinmeyen bir gerçeği de itiraf etti. Eronat, Alakurt hakkında şunları söyledi: "Ben Mehmet Akif'in bu paylaşımlarına hiç şaşırmadım. Çünkü beraber çalışırken de kadınlara bakış açısını biliyorduk. Ben ego olarak görüyorum, kendisini kadınlardan üstün görüyordu. Benim annem bakın tarlalara boş başaklar hep dimdik durur, içi dolu başaklar başı eğik, ben Mehmet Akif'i boş başağa benzetiyorum"

"KOSTÜMCÜ KIZCAĞIZI DARBETMİŞTİ"

Sıla setinde yaşadıklarını anlatan usta oyuncu, "Uzun zamandır çalışmıyor. Gündem olmaya çalışıyor. Zamanında dizide olan kostümcü kızcağıza gömleği ütülü değil ve ayakkabısı tozlu diye darbetmişti. Sadece o kızcağızı değil, onun yüzünden ekip değişikliği oldu. O dönem kadınlar tarafından çok popülerdi, kaldıramadı diye düşünüyorum" dedi.

Size karşı bir şeyi oldu mu? sorusuna sıkıysa olsun diyen Eronat, "Bana karşı bir şey olmadı. Sıkıysa olsun. Bir kere olur gibi oldu, ağzının payını verdim. O dönem yapım ekibi de çok sıkıntıya düştü. Ben artık büyümüştür biraz daha farklı bakıyordur hayata diye düşünmüştüm ama şaşırtmadı beni" diyerek sözlerini noktaladı.

"YALANI SİZE YAKIŞTIRAMADIM"

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından Zeynep Eronat'ın iddialarına yanıt vererek "İlk olarak yalanı size yakıştıramadım Zeynep Hanım. İkincisi ne ara yaptım da ağzımın payını verdiniz ben de öğreneyim." dedi.