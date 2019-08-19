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Oyuncular piknikte moral buldu

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor takımı oyuncuları, Teknik Direktör Vasıf Aksaka eşliğinde moral pikniği düzenledi.

19.08.2019 11:43 Oyuncular piknikte moral buldu
Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kapaklıspor takımı oyuncuları, Teknik Direktör Vasıf Aksaka eşliğinde moral pikniği düzenledi.

2019 – 2020 sezonu için çift idmanla hazırlığını sürdüren Kapaklıspor oyuncuları, İkigözller'de düzenlenen moral pikniğinde buluştu. Teknik Direktör Vasıf Aksaka ve Yardımcı Antrenör Hüseyin Karaca nezaretinde 21 kişilik oyuncu kadrosu ile sabah antrenmanını kros yaparak geçiren takım, ardından mangalları yakarak ziyafet çekti.

Antrenmanları yakından takip etti

Moral pikniğine Kapaklı Spor Kulübü Başkanı Nizamettin Çoban ve Hulki Eren de katılım gösterdi. Oyuncuların antrenmanlarını yakından takip eden Başkan Çoban, takımın yeni sezonda iyi bir başarı yakalayacağını dile getirdi. Oyuncular ise jestinden dolayı Çoban'a ve teknik direktör Aksaka'ya teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Hüseyin Karaca, Tekirdağ, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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