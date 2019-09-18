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Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

18.09.2019 22:05Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu'nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir'de sahneledikleri tiyatro oyununun ardından organizatör Serhat Aydoğdu ile birlikte yemek için bir restorana gitti. Çoruh ve beraberindekiler, restoranın önünde köpeğe eziyet eden bir grubu sözlü olarak uyardı. Uyarıya tepki gösteren şahıslar, oyunculara ve organizatöre saldırıp darp etti. Darp olayına ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırganların Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra restoran dışındaki sandalye ve servis takımlarını içeriye doğru fırlattıkları, Murat Akkoyunlu'nun üst kata kaçtığı görülüyor. - İZMİR

Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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