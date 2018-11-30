Oyuncularım Daha İyi Olduklarını Gösterdiler"

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, UEFA Avrupa
Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından, "Oyuna ortak olduk ve kazanma duygusunu hep diri tuttuk. Oyuncularım, daha iyi olduklarını gösterdiler" dedi. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, Norveç
deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta Sarpsborg'u 3-2 mağlup ederek gruptan çıkma adına büyük avantaj elde etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, dar bir kadroyla büyük bir iş yapıklarını belirterek, "2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Oyuncuların birçoğunun kasıklarında şişkinlik var şu anda. İlk yediğimiz gol ve sonra paniklememiz sıkıntılıydı. Sonra Allah yardım etti. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor" diye konuştu.
"PANİĞE RAĞMEN OYUNDAN DÜŞMEDİK"
Güneş, elde ettikleri galibiyetin kendilerine avantaj sağladığını belirterek, "Dün bu avantajımız yoktu. Rakip karşılaşmaya bizim hatalarımızdan yararlanarak iyi başladı. Maçın sonunda ise kazanan taraf olmayı başardık. Olumsuzluklara rağmen galibiyeti almayı bildik. Yediğimiz erken goller paniğe yol açtı ancak buna rağmen oyundan düşmedik. Yediğimiz goller beklenecek goller değildi. Paniğe rağmen oyundan düşmedik. Oyuna ortak olduk ve kazanma duygusunu hep diri tuttuk. Oyuncularım, daha iyi olduklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Şenol Güneş,Beşiktaş