Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, "Oyuncularım karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, "Türk Telekom'u tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Maç içinde çok problemimiz oldu. Özellikle ilk yarıda savunmamız çok kötüydü. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Ama bu bir yarı final oynuyorsanız ve bu bir eleme maçıysa her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor. Savunmamızın kötü olmasın sebebi çok tembel oynadık. Onlarda hücumda çok iyiydiler. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin farkına varıp ona göre önlem aldılar. İkinci yarı tamamen farklı bir tablo vardı. Çok daha sert oynadık ve bütün savunma pozisyonları için savaştık. Maçta öne geçmeyi başardık 5 sayı öndeydik ama kötü başladık hücum açısından. Yanlış paslar ve kötü kararlar yüzünden maç başa baş oldu. Sonuçta oyuncular karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Darüşşafaka ile oynayacağımız finale hazırlama zamanı. Ayrıca taraftarımıza sağlamış olduğu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAPTAN MELİH MAHMUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İyi mücadele koydular ortaya. Zor geçen maçlardır. Bugünde öyle maç oldu. Güzel bir ortam vardı. Basketbol severler içinde güzel oldu. Biraz daha iyi ve akıllı oynayabilseydik. Özellikle hücumda. Belki de maçı daha farklı bir şekilde koparabilirdik. Sonuçta burada Türk Telekom'un mücadelesini küçümsememek lazım. Finale kaldık. Artık son bir maç Darüşşafaka da buraya gelerek büyük bir iş yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA