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Oyuncularını tokatlayan antrenörün cezası belli oldu!

Olağanüstü toplanan Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, oyuncularına soyunma odasında şiddet uygulayan antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi.

28.10.2019 18:59

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan antrenör Halit Kurt'a 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç men cezası verdi. Futbol İl Disiplin Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurul, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürülüğünün Halil Kurt hakkındaki disiplin sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

KURT, ÖZÜR DİLEMİŞ

Savunması istenen Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını, dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu olay sebebiyle özür dilediğini belirtti.

OLAY 2016'DA YAŞANDI

İl Disiplin Kurulu, 1 Ekim 2016'da oynanan Kayseri İdmanyurdu-Kayseri Meysuspor karşılaşmasında, antrenörlüğünü yaptığı Kayseri Meysuspor amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Kurt'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.

Oyuncularını tokatlayan antrenörün cezası belli oldu!

Halit Kurt, Kayseri, Futbol, Spor


YORUMLAR (11)
SELİM AVUSTRALYA:İdam edin
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GARİP:8 Mac nedir Milletin akli ile alaymi ediyorsunuz. VER 2 YIL ceza görelim.
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ADINIZI YAZIN:bunu köçek kıyafetiyle sahada oynatmak lazm
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YEŞİL:SEN BIRAK ANTRENÖR OLMAYI SOKAKTA GEZMEN YANLIŞ HER SÖZÜN OFSAYT HER SÖYLEDİĞİN FAUL BİR DE ÇIKMIŞ AÇIKLAMA YAPIYOR İNSANDA UTANMA ARLANMA OLUR BABAYMIŞ NE BABASI ULA ŞAM BABASI
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SERKAN B.:bu ceza degil, ödüllendirme.
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T:1035 günde 8 maç var sanırım
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T:nesi garip 1035 gün hak mahrumiyeti 8 maça mı denk geliyor üç yıl ceza alıp sadece 8 maça mı çıkmayacak ceza mı garip yoksa yorumum mu ?
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GARİP YORUMLARA CEVAP:3 yıldan bahsediyoruz
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LEVO:levent kırcanın terim skeci gibi :D
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ULVİ GÜNEŞ:adamın her söylediği faul yaa.
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