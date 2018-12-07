Oyunculuğu Bırakarak TIR'cı Olan Tolga Karel: Astronot Olmak TIR Şoförü Olmaktan Daha Kolay

İki yıl önce Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğüne başladı. Kısa sürede gündeme gelen Karel, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak "Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay." dedi.

"İFLAS ETTİĞİM HABERLERİ YALAN"

Haberi duyuran 2. Sayfa programına yoldayken telefonla bağlanan Karel, şunları anlattı:"Öncelikle herkese selam gönderiyorum. Teksas'a geçiyorum yoldayım. Bazı düzeltmeler için bağlandım aslında. Bu iflas ettiğim olayı gerçek değil. Sağlık şirketim devam ediyor. Ama elbette burada işler hemen yükselmiyor burada. Ciddi vize problemleri yaşadık iki ülke arasında. İflas etmedim zor günler geçirdim, şirketim hala Amerikan Ticaret Odası'na kayıtlı.

Tolga Karel: Astronot Olmak TIR Şoförü Olmaktan Daha Kolay">

"ASTRONOT OLMAK TIR ŞOFÖRÜ OLMAKTAN DAHA KOLAY"

İkincisi TIR şoförlüğü benim çocukluk hayalimdi. Burada bu işi yapmak kolay değil. Astronot olmak TIR şoförü olmaktan daha kolay. 17 teste tabi tutuluyorsunuz. Lisans almak çok zor. Alın teriyle kazandığınız para helal paraysa hiçbir problem yok. Burada kazandığım parayı sormak da çok ayıptır.

"HALKTAN ÇOK GURUR MESAJLARI ALDIM"

Amerika'yı gezmek keyif veriyor bana. Ara ara Halil Ergün'le konuşuyorum. Halktan çok gurur duyduklarını söyleyen mesajlar aldım. Oyuncu arkadaşlarımdan mesaj atmadım oda sana dünyasının vefasızlığından. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını yapamazsınız bu bir sektördür. Ben işin tabanından bir şeyler öğrenmek için bu işe girdim. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Çok fazla kazanmak önemli değil, 3 günlük dünya da yaşıyoruz.

"SAĞLIĞIMDAKİ SIKINTILARI ATLATTIK"

Hasta olduğuma dair haberleri dillendirmek istemedim hayatımdaki dönüm noktasıydı. küçük bir şüphe vardı pankreasta kitleye rastlamışlardı şu an bir sıkıntım yok sağlıklıyım atlattık diyelim.

"TIR ŞOFÖRLERİNE VE AİLELERİNE SAYGI DUYUYORUM"

Kuru yük taşıyorum. Bütün TIR şoförlerine ve ailelerine çok erdemli iş yaptıkları için saygılarımı gönderiyorum."