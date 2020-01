Oyunculuk eğitimi dijitale taşındı

Oyuncu, yönetmen, senarist olmak isteyenlerin odalarından çıkmadan eğitim alabilmelerini sağlayan "Sonsuz Oda" projesi açıldı.Proje, alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla hazırlanan derslere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital cihazlardan ulaşabilme imkanı sağlıyor.Sanatçı ve eğitmen Süeda Çil tarafından planlanan ve ilk etapta "Film-TV" kategorisiyle başlayan "Sonsuz Oda"nın eğitmen kadrosunda Demet Akbağ, Gani Müjde, Çağan Irmak, Faruk Teber, İrfan Şahin, Sumru Yavrucuk, Harika Uygur, Öykü Gürman, Arif Pişkin, Derya Alabora, Tümay Özokur, Mustafa Şevki Doğan, Burak Göral, Erdi Işık, Gül Abus Semerci, Derya Ergün, Ayşe Direkoğlu, Ayça Bolten Ülkü, Görkem Çakın, Mesut Emre Yılmaz, Mehmet Bayramoğlu, Burak Paçacıoğlu ve Aslı Bekiroğlu yer alıyor.Projenin oluşum fikrini ortaya çıkaran Süeda Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sonsuz Oda"nın oyunculuk eğitimlerini herkese ulaştırmak için kurulduğunu belirterek, "Herkesin içinde yanan bir ateş oyuncu olmak. Eğitimcilik hayatımda en güvendiğim cümle bu. Herkes oyuncu olmak istiyor. Çünkü oyun oynamak bizim çocukluğumuzdan getirdiğimiz bir şey. Onu kaybettiğimizde çok neşeli, çok canlı, çok eğlenceli olmaktan biraz uzağa düşüyoruz. Bunu hayata tekrar kazandırmak için oyunculuk eğitimi almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.25 kilo verdiren projeÇil, ortağı Serdar Kodal ile bir yıl önce proje üzerinde çalışmaya başladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:"Bana telefonlar geliyor, 'Benim büyük şehirlerde oturup oradaki dershanelere, eğitmenlere ulaşma şansım yok. Sizin yanınıza gelip sizden eğitim almayı çok arzu ediyoruz ama bu hem zaman hem nakit işi. Ne yapalım?' diyorlar. Hikaye böyle başladı. Bu soruların cevabını vermek için onlara bizim ulaşmamız gerektiğini düşündüm. Bu bir yandan misyon gibi bir şey aslına bakarsanız. Büyük bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye büyük bir coğrafya. En ücra yerine kadar ulaşıp oyunculukla ilgili merak edilenleri, televizyon dünyasıyla ilgili her şeyi onlara aktarmayı bir yandan kendime borç bilip onların ayaklarına kadar eğitimlerin nasıl yapıldığını götürmeyi hedefledik."Projenin kendisi için çok heyecan verici olduğunu vurgulayan Çil, "Bana 25 kilo verdiren bir ritmi, temposu oldu. Sonunda da çok güzel bir iş çıktı." dedi.Çil, projeye farklı isimleri de dahil edeceklerine dikkati çekerek, "Bundan sonra gideceğimiz yolu da biliyoruz. Biz ustalarımızın bildiklerini de sonsuz odaya almak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin 50 ya da daha fazla kültür yılına şahitlik etmiş çok büyük ustaları var. O ustaları konuşturmak peşindeyim. Onların bildiklerini yani bizim de yanından geçtiğimiz ama şahit olmadığımız bütün o gelişim sürecini onlardan dinlemek niyetindeyim." diye konuştu.Türk oyunculuğu dünyanın her yerine anlatılacakHaldun Dormen, Ferhan Şensoy ve Güler Ökten'le görüştükleri bilgisini veren sanatçı, şunları kaydetti:"Bize ulaşan, bizim eğitimlerimizde kendini büyütmeyi hedefleyen her gencin, günün sonunda bize ulaşma şansı yüzde 100 var. Filmlerini çekip gönderebiliyorlar. Biz o filmleri izliyoruz. Cast direktörleriyle, yapımcılarla, yöneticilerle paylaşıyoruz. Günün birinde tam da ona uygun olduğunu düşündüğümüz bir rolde kesinlikle onu değerlendiriyoruz. Onun Ardahan'da olması, Bitlis'te, Bakü'de veya Berlin'de olması hiç önemli değil. Biz ona ulaşıp işi onun ayağına götüreceğiz."Çil, film ve televizyon dünyasının Türkiye'de de globalleşme yolunda olduğu yorumunu yaparak, "Bir sürü internet sitesi, internet kanalı, internetten yayınlanmak üzere çekilen dizi ve film var. Buraya sadece üç-beş büyük şehirde yetişen oyuncu sayısı yetmez. Bizim kendi geleneksel ve kültürel formlarımızı da üzerinde bulunduran oyunculara ihtiyacımız var. Doğuda bir yerde bir etnik mekanın hikayesini benden daha iyi bilen bir sürü gençler var. Onların kendi dilleri, ağızları var. O ağızlara da ihtiyacımız var."Eğitimlerin İngilizce alt yazısını hazırladıklarını ve bu sayede Türk oyunculuğunu dünyanın her yerine anlatacaklarını aktaran Çil, "Sen bugün Ankara'da doğmuş bir oyuncu adayı olabilirsin ama bütün dünyanın senden bahsetmesini sağlamak da çok uzak bir ihtimal değil. Bunun yolu yöntemi var. 'Sonsuz Oda'da hepsini anlatıyoruz." açıklamasını yaptı.Sırada müzik ve spor kategorileri varÇil, öğrencilerin "sonsuzoda.com"dan abonelik sistemine dahil olarak bir yıllık ders satın alabileceğini anlatarak, "İzlemeye başlıyor, ödevlerini yapıyor. Biz onu takip ediyoruz. 26 hocanın 2 bin saate yakın dersinin sadece 500 saatini dinleyerek oyuncu oldum diyemeyecek. Bunu kontrol etme sistemi sağladık alt yapı olarak. Derslerin tümünü izlediğine emin olduktan sonra, gönderdiği görüntüler oyunculuk mesleğine yakışır görüntülerse hiç zaman kaybetmeden onu değerlendirmeye alacağız. Sonra onun yolculuğuna şahitlik edeceğiz."Sonsuz Oda'da 2020'nin ilk aylarında müzik ve spor kategorilerinde de hizmet verilecek.Müzik kategorisinde Harun Tekin, İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Ömer Özgür, Kerem Özyeğen, spor kategorisinde ise Cüneyt Çakır, Ertuğrul Sağlam ve Fernando Muslera gibi isimlerin dersleri yer alacak.